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Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2019 20:49 | Son Güncelleme

Endonezya'nın kuzey batısındaki Maluku Adaları'nda 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Endonezya'nın Maluku Adası açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 büyüklüğündeki depremde henüz can kaybı ve hasar bilgisi yok.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Maliku Adaları deprem tsunami

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