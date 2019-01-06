Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı

Endonezya'n\u0131n Maluku Adas\u0131 a\u00e7\u0131klar\u0131nda 7.0 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. 7 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremde hen\u00fcz can kayb\u0131 ve hasar bilgisi yok.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nPARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaTrump\u2019tan Duvar \u0130\u00e7in Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Hal SinyaliAfD\u2019nin Hedefi Almanya\u2019y\u0131 AB\u2019den \u00c7\u0131karmak
Okuyucu Yorumları 0 yorum