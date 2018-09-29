Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Depremin ardından adayı tsunami vurdu. Depremde şimdiye kadar 1 kişi öldü, yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

Depremin ardından adayı tsunami dalgaları da vurdu. Dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Ancak dalgaların çekildiği belirtiliyor.

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Dalgaların ne kadar hasara yol açtığı henüz bilinmiyor. Palu'daki havaalanı da depremden hasar gördü.