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Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

Endonezya açıklarında önce 7.7 şiddetinde olduğu açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!

Deprem, Endonezya'nın Sulawesi adasını yerel saatle 17:00'de vurdu. Depremin merkez üssünün Sulawesi adasının 35 mil kuzeydoğusu olduğu belirtilirken, depremin 6 mil derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Endonezya'nın meteoroloji ajansı şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı verdi ve halkın deniz seyiyesinden yüksek noktalara çıkması uyarısında bulundu. Günün erken saatlerinde de Endonezya'yı 6,1 şiddetinde bir deprem vurmuş, ilk belirlemelere göre 1 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

DEPREM BÖLGESİ

Bir deprem bölgesi olan Endonezya şiddetli depremlere sık sık tanık oluyor. Temmuz ve ağustos aylarında bir sıra deprem nedeniyle 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında ise Sumatra adasını 9,1 şiddetinde deprem vurmuş ve ardından şiddetli tsunami 13 ülkeyi etkilemişti. Bu olaylarda 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem tsunami

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