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Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Endonezya'da başkent Cakarta ve Cava Adası'nın bazı bölgelerinde, yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiği elektrik kesintisine gidildi.

Neler oluyor? Tüm ülke karanlığa gömüldü

Uçan kaykayın mucidi Franky Zapata, Manş'ın en dar yeri olan 35 kilometrelik Dover Boğazı'nı 22 dakikada uçarak geçti.

Devlete ait elektrik şirketi PLN'nin sözcüsü Made Suprateka yaptığı açıklamada, elektrik kesintisinin büyük bir enerji santralinde bulunan gaz türbinindeki sorundan ve Cava'daki bir başka tesisteki arızadan kaynaklandığını belirtti.

Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren kesinti cep telefonu ve bankamatiklerin de arasında yer aldığı birçok hizmeti etkilerken, Cakarta'da yeni kullanıma sunulan metronun kapatılmasına da neden oldu.

Metro sistemini işleten şirketin sözcüsü Muhammad Kamal kesinti sırasında metroda kalan yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini söyledi.

Trafik lambalarının işlememesi de trafikte büyük aksamalara yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya elektrik kesintisi

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