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Endonezya'da büyük deprem

10.04.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da büyük deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yerin 82,3 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre Lumajang ve Malang'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Doğu Cava'da çok sayıda evin yıkıldığını kaydeden Jati, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada ise depremin 6,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

AA

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deprem Endonezya

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