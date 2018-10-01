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Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Endonezya’da deprem ve tsunaminin ardından ölü sayısı anbean artıyor. 7.4'lük depremin ve ardından oluşan tsunaminin görüntüleri ortaya çıktı.

Endonezya’da 7.4'lük depremin ardından gelen tsunamide ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı şuan için 832 ancak Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "The Jakarta Post"un haberine göre, BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Orta Sulawesi yönetiminin, felaketin ardından bölgede 28 Eylül'den 11 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiğini aktardı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Depremin ne kadar ölümcül olduğu videolarda ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anı gözler önüne seriliyor. İnsanlar çocuklarını da alıp canlarını kurtarmak için kaçmaya çalışırken bulundukları bölgedeki bütün evler bir anda çökmeye başlıyor.

ÖLÜMCÜL "PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ"

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi yaşamını yitirmişti."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'de meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya tsunami

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
deprem sonrası insanlar bunun olacağını bile bile seyirci kalmaları onların ve o insanları orada bırakanların sorumsuzlukları. bir sürü araç park halinde bekliyor pekala bir süreliğine oradan uzaklaşılabilir.
çok zor rabbim yardımcıları olsun
Geçenlerde sığırın biri izmiri kasırga vuracak ,çünki islamla alakaları yok bakın kayseriyi konyayı fırtına vuruyormu herkez namazında niyazında diye yazmıştı. Endonezya senden bile müslüman bir ülke iken depremlerle , tsunamilerle felç olmuş durumda sebeb ne şimdi? müslüman olmalarımı yoksa ? umuyorum ki attığın yalanlar, iftiralar , karalamalar dönüp dolaşıp seni aileni ve tüm sevdiklerini vururda bir daha islamı bu şekilde kullanmassın.
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