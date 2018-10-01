Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya’da 7.4'lük depremin ardından gelen tsunamide ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı şuan için 832 ancak Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 203'e çıktı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, hükümetin, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "The Jakarta Post"un haberine göre, BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta'da basına yaptığı açıklamada, Orta Sulawesi yönetiminin, felaketin ardından bölgede 28 Eylül'den 11 Ekim'e kadar acil durum ilan ettiğini aktardı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Depremin ne kadar ölümcül olduğu videolarda ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anı gözler önüne seriliyor. İnsanlar çocuklarını da alıp canlarını kurtarmak için kaçmaya çalışırken bulundukları bölgedeki bütün evler bir anda çökmeye başlıyor.