Çamura gömülen kilisede can pazarı

Palu kentinde yardım ekipleri, enkaz kaldırmak için haftasonu boyunca iş makinesi ve kepçe beklemiş, bekleyiş sırasında enkazları elleriyle kazmıştı.

BBC Endonezya Servisi'ne açıklama yapan Sözcü Sutopo Purwo Nugroho, 21 yüzer tsunami tespit cihazının zarar gördüğünü ya da çalındığını söyledi.

Yaklaşık 60 bin kişi bölgeden tahliye edildi ancak yaklaşık 1,4 milyon kişinin deprem ve tsunamiden etkilendiği tahmin ediliyor.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı en az 844 olarak açıklandı ancak sayının artacağı belirtiliyor.

Yol oldukça kalabalık çünkü uçuşlar güvenilir bir çizelgeyle işletilemiyor; zira Palu havalimanı açılınca yardım uçaklarının tüm pisti işgal etmesi havalimanın kısa süreliğine kapanmasına neden oldu.

Deprem bölgesine ulaşmak için ancak yarıladığımız 15 saatlik Makassar - Palu yolunda sıklıkla okyanusa bitişik ahşap evlerle karşılaştık. Bu evlerin deprem veya tsunamiye dayanması düşünülemez.

Bu deprem, Endonezya'nın altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamada Endonezya'ya başsağlığı diledi ve "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" yazdı.

Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.

Yolların kapanması, havaalanı ve iletişim hatlarının hasar görmesi nedeniyle depremden etkilenen bölgeye yardım çok zor şartlarda sağlanıyor.

Ama bu yolda Endonezya'nın diğer yanını, insanlarının sıcaklığını görmek mümkün. Nereye gidersek gidelim "Palu için dua edin" yazıları taşıyıp bağış toplayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bir köyde gençlerin bağış amaçlı metal müzik konserini muhafazakâr kişiler bile dinlemekteydi.

Ama ülkenin genel altyapı sorununu özetleyen bir olay varsa o da şu: Endonezya hükümeti bugün BBC'ye yaptığı açıklamada tsunami erken uyarı sisteminin çalışmadığını doğruladı.

Doğal afetlerin sıklıkla vurduğu bir ülkede ölümlerin azalması için kurulan bir sistemin mali zorluklardan dolayı görevini yerine getirememesi oldukça üzücü.

Ama hayatlarının en kötü haberini alanlar için bu itiraf bir şey ifade etmiyor.

Depremin vurduğu Palu'ya uzanan 15 saatlik yolda karşılaştığımız bir kişi bunun bir örneği.

Bir akrabasının ölüm haberini alan yaşlıca bir mühendis, diğer 10 akrabasının akıbetini öğrenmek için yollara düşmüş. Uçsuz bucaksız Makassar - Palu yolunda endişeli bir şekilde arabasını sürüyor. "Çok üzgünüm" diyip elimi omzuna koyduğumda mırıldanıyor: "Başka çarem mi var?"