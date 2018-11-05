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Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Endonezya'da kalkıştan 13 dakika sonra sonra denize çakılıp 189 kişiye mezar olan Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının 32 metre derinlikteki enkazına ulaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Endonezyalı Lion Air havayolu şirketine ait yolcu uçağı, Cakarta-Pangkal Pinang seferi için havalandıktan kısa bir süre sonra 181 kişilik yolcu ve 6 mürettebatıyla denize düştü.

JT-610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta 178’i yetişkin, 1’i çocuk, 2’si bebek, 2’si pilot ve 6’sı kabin görevlisi olmak üzere toplam 189 kişinin bulunduğu açıklanan uçakta kurtulan olmadı.

Denize çakılan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı

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Endonezyalı yetklilerden, geçtiğimiz pazartesi günü Cakarta’dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkan ve 13 dakika sonra düzen yolcu uçağının enkazına ulaşıldığı açıklaması geldi.
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Denizin 32 metre derinliğinde bulunan enkazdan, iki türbin ile bir tekerlek çıkarıldı.
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Uçağın kokpit içi konuşmaları kaydeden ikinci karakutusundan zayıf sinyaller alındığı kaydedilirken, geçtiğimiz hafta bulunan ve teknik uçuş bilgilerini içeren ilk karakutunun incelenmesinin en erken gelecek ay sonuçlanacağı belirtildi.
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Yolcu uçağının enkazının denizin 32 metre derinliğinde olduğu, geçen çarşamba günü sonar taramasında tespit edilmişti.
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Uçak düşmeden önce pilotun teknik bir sorun olduğunu bildirdiği ve kalkıştan birkaç dakika sonra geri dönmek için izin istediği iddia edilmişti.
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Denize çakılan Boeing 737 max 8 model uçağın önceki uçuşlarından birinde teknik sorun yaşadığını açıklayan Lion Havayolları’nın CEO’su Edward Sirait, “Bu uçak geçmişte Denpasar’dan Cengkareng’e uçtu. Prosedüre uygun biçimde çözümlenmiş olan bir teknik sorunu olduğu raporlanmıştı” dedi.
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayımladığı taziye mesajında, kazada yaşamını yitirenler için Endonezya’ya başsağlığı dileğinde bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Lion Havayolları uçak enkazı

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