HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

12.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya’da denize düşen yolcu uçağının motorunun, denize çakılana dek çalıştığı sanılıyor. Öte yandan düşen uçağın kara kutusu denizden çıkarıldı.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesinden (KNKT) yapılan açıklamada, radar verilerine göre, başkent Cakarta’dan havalandıktan kısa süre sonra düşen yolcu uçağında havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

Yerel saatle 14.36’da havalanan uçağın, 10 bin 900 fite ulaştıktan sonra 14.40’da alçalmaya başladığı anlatılan açıklamada, uçağın 250 fitteyken de hala fonksiyonel olarak bilgi transfer edebildiği ifade edildi.

UÇAK DENİZE ÇARPANA KADAR MOTOR ÇALIŞMIŞ

Bu kapsamda, eldeki verilerden, havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı ve uçak denize çarpana kadar motorunun hala çalıştığı değerlendirildi.

KARA KUTU DENİZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan düşen uçağın kara kutusu denizden çıkarıldı.

62 KİŞİ TAŞIYORDU

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite çıktığı, ardından 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecekler!Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecekler!
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Yeni Zelanda, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek

Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecekler!

Bir aşının daha AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

Bir aşının daha AB'de kullanımı için başvuru yapıldı

ABD’de eğitim uçağının düştüğü anlar böyle görüntülendi

Dehşet! Eğitim uçağı böyle çakıldı

Çin’de dezenfeksiyon çalışmalarına katılan gönüllü kalp krizi geçirdi

Dezenfeksiyon çalışmalarına katılan gönüllü kalp krizi geçirdi

Hindistanlı kadın pilotlar 17 saatlik direkt uçuşla dünya rekoru kırdı

Hindistanlı kadın pilotlar dünya rekoru kırdı

DSÖ’den korona uyarısı: 2021 için hiç umutlanmayın

DSÖ’den korona uyarısı: 2021 için hiç umutlanmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.