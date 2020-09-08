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Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almışken vaka sayılarında artış yaşanan Endonezya'da Covid-19 mücadelesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşma oranının yüzde 10’un üzerine çıktığı bildirildi.

Jakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Covid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10’un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Bu gelişme üzerine başkentte virüsle mücadele edebilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruldu.

Jakarta'da yetkililer özel koruyucu giysilerini giyip omuzlarında tabutlar taşıyarak şehrin kalabalık caddelerinde dolaşmaya başladı.

Maske yasağına uymayan ve toplum içinde maske takmadan dolaşan vatandaşlar için ilginç bir ceza uygulanmaya başladı. Maskesiz olduğu tespit edilen kişiler bu boş tabutların içine yatırılıyor.

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için en etkili yöntem olan maske kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen yetkililer bu vatandaşların birkaç dakika kadar tabutların içine uzanıp gözlerini kapatmasını şart koşuyor.

Böylelikle bu kişiler virüsün yarattığı tehlikeyi anlayıp bir daha maske konusunda ihmalkar davranmamaları hedefleniyor.

Yetkililer aynı zamanda tabutlarla şehir sokaklarını turlayarak ellerinde megafonlarla halka uyarı anonsları yapıyor.

Bu yetkililer aynı zamanda ellerinde taşıdıkları pankartlarda yazan vaka ve ölüm sayılarını da halka göstererek Covid-19 konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Jakarta halkı ise bu ilginç cezalandırma yönteminden memnun görünüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Jakarta Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Budhy Novian ''Covid-19 ile gerçek bir tabutun içine yatırılma riski var'' diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 191 bini geçerken virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 8 bine yaklaşmış durumda.

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