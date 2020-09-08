Endonezya'da görülmemiş olay! Canlı canlı tabuta girdiler

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşma oranının yüzde 10’un üzerine çıktığı bildirildi.

Jakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Covid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10’un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Bu gelişme üzerine başkentte virüsle mücadele edebilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruldu.

Jakarta'da yetkililer özel koruyucu giysilerini giyip omuzlarında tabutlar taşıyarak şehrin kalabalık caddelerinde dolaşmaya başladı.

Maske yasağına uymayan ve toplum içinde maske takmadan dolaşan vatandaşlar için ilginç bir ceza uygulanmaya başladı. Maskesiz olduğu tespit edilen kişiler bu boş tabutların içine yatırılıyor.

Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için en etkili yöntem olan maske kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen yetkililer bu vatandaşların birkaç dakika kadar tabutların içine uzanıp gözlerini kapatmasını şart koşuyor.

Böylelikle bu kişiler virüsün yarattığı tehlikeyi anlayıp bir daha maske konusunda ihmalkar davranmamaları hedefleniyor.