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Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 08:59 | Son Güncelleme

Endonezya’da ilk kez 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Endonezya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Widodo, anne ve kızın, ay başında Endonezya’yı ziyaret ettikten sonra 27 Şubat’ta Malezya’da test sonuçları pozitif çıkan bir Japon vatandaşıyla temas halinde olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Joko Widodo, Sağlık Bakanlığının test sonuçlarına göre ülkenin ilk Kovid-19 vakaları olan anne ve kızın tedavi altına alındığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya’da Kovid-19 nedeniyle karantinadaki gemiden dün gece tahliye edilen 68 Endonezyalının da Sebaru Adası’nda gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Endonezya

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