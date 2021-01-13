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Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı

13.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı Devlet Başkanı Widodo'ya yapıldı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac Biotech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Endonezya'da ilk Kovid-19 aşısı başkent Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda canlı yayında önce Devlet Başkanı Joko Widodo'ya sonra Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'e yapıldı.

İlk aşılama programında Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Ulusal Emniyet Müdür Idham Azis, Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Amirsyah Tambunan ve Gıda ve İlaç Ajansı Başkanı Penny Kusumastuti gibi çeşitli üst düzey yetkililer yer aldı.

Aşının 3. faz çalışmalarında yer alan Endonezya'da, dün Ulema Meclisi (MUI) 'CoronaVac' aşısının İslam dinine uygun olduğu yönünde fetva verirken, Gıda ve İlaç Ajansı da 11 Ocak'ta söz konusu aşının acil kullanımına onay vermişti.

Ülkede, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği 'CoronaVac' adlı aşıdan, 6 Aralık 2020'de 1,2 milyon ve 31 Aralık 2020'de 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edilmişti. Dün de 15 milyon dozluk aşı hammaddesinin ülkeye getirildiği bildirilmişti.

ÜLKE GENELİNDE TOPLU AŞILAMA YARIN BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşılamanın 14 Ocak'ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.

Sadikin, ülkede 13 Ocak'ta ilk aşının Devlet Başkanı Joko Widodo'ya yapılacağını açıklamıştı.

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin edecek.

Ülkede, bu ay itibarıyla 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181.5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Toplam vaka sayısının 846 bin 765’e çıktığı Endonezya'da bugüne kadar 24 bin 645 kişi yaşamını yitirdi.

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