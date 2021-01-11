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Endonezya’da kaybolan uçağın yolcularından bir annenin Instagram paylaşımı yürekleri burktu

11.01.2021 12:57 | Son Güncelleme:
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Endonezya’da kaybolan uçağın yolcularından bir annenin Instagram paylaşımı yürekleri burktu

Düşen Endonezya yolcu uçağındaki anne Ratih Windania’nın, Cakarta’dan havalanan Boeing 737 tipi uçağın birkaç dakika sonra denize çakılmasından hemen önce Instagram’da paylaştığı post yürekleri burktu.

Ratih Windania, Cakarta’dan bindiği Boeing 737’nin kaybolmasından hemen önce Instagram’da bir paylaşım yapmıştı. Uçak 9 Ocak Cumartesi günü içindeki 62 yolcu ve mürettebatla birlikte düştü. Yolcular arasında bir anne iki çocuğu ile birlikte güldükleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp, üzerine “Güle güle ailesi. Artık eve dönüyoruz” notunu düşmüştü.

Ratih Windania Instagram’da iki çocuğu ile birikte gülen bir fotoğrafıını paylaşmıştı.

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Trajik bir şekilde kalkıştan birkaç dakika sonra uçak denize düştü, Ratih ise hala kayıp. Uçak, havalandıktan birkaç dakika sonra radar ekranlarından kayboldu.

Ratih, paylaştığı fotoğrafta iki çocuğu ile birlikte kameraya gülümseyerek poz verdi. Ratih’in erkek kardeşi Irfansyah Riyanto ise kız kardeşi ve yeğenleri için takipçilerinden dua etmelerini istedi.

Kaybolan uçakta Ratih’in dört akrabası bulunuyordu.

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Irfansyah Riyanto bir fotoğraf paylaşarak “Bizim için dua edin” dedi. Şüpheli kazanın ardından Endonezyalı yetkililer Pazar günü bazı enkaz ve ceset parçaları bulduklarını söyledi. Arama kurtarma ekipleri hayatta kalan olup olmadığını araştırırken suyun içinde bazı enkaz parçaları buldu.

Uçakta 62 yolcu ve mürettebat olduğu düşünülüyor.

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Kazanın meydana geldiği bölge sakinleri ise iki kez patlama sesi duyduklarını belirtti. Bölge yetkilileri ise Kompas TV’de yaptığı açıklamada balıkçıların Cakarta kuzeyindeki sularda uçak enkazına benzer şeyler gördüklerini ve bunun üzerine arama başlatıldığını bildirdi.

Ratih’in erkek kardeşi Irfansyah Riyanto, kızkardeşi ve diğer dört akrabasının başlangıçta daha erken bir saate uçacaklarını ancak bu uçuşun değiştirildiğini, değiştirilme nedenini ise bilmediğini söyledi.

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