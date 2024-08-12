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Endonezya'da kaza geçirip mahsur kaldıklarını duyurmuştu! Sosyal medyanın konuştuğu isim sabıkalı çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.08.2024 08:04
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Geçtiğimiz hafta arkadaşıyla Endonezya'nın Bali adasında kaza geçirerek hastanelik olan ve sosyal medyadan devlet kuruluşlarından yardım isteyen Bilge Kağan Baş'ın daha önce ölümlü kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Yaptığı paylaşımla geçen hafta sosyal medyada uzunca bir süre konuşulan Bilge Kağan Baş'la ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Bali'de kaza geçirip kolundan yaralanan arkadaşının da hastanede mahsur kaldığını söyleyen Baş devlet kurumlarından yardım istemişti.

CÜC

ÖZDEMİR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cuma günü yaptığı YouTube yayınında Baş'ın ifadelerini ekranlara taşımıştı. Özdemir yayınında "Sağlık Bakanlığı'ndan iletişime geçtiler. Ambulans uçak göndermiyorlar" sözleriyle hem bakanlığı hem de büyükelçiliği eleştirmişti.

BÜYÜKELÇİ PAYLAŞIM YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, X platformunda yaptığı paylaşımda iddia edilen gibi bir olay yaşanmadığını belirtti.

Küçükcan'ın paylaşımı şu şekildeydi:

Tuğcan'ın arkadaşı Bilge Kaan'ı bizzat arayarak hastanın durumuna ve doktor raporuna göre hangi yolla transfer edilebileceğini ilişkin yöntem ve seçenekleri açıkladım. Sağlık Bakanlığımız ve THY'den yardımlarını talep ettik.

Bir sosyal medya hesabında iddia edildiği gibi Büyükelçilik olarak 'bizim yapabileceğimiz çok bir şey yok' denilmemiş, THY Cakarta ve Bali ofis yöneticilerimiz ile temasa geçilmiş ve 24 saat geçmeden çözüm üretilmiştir. Hastamız uygun ilk uçakla Türkiye'ye getirilecek.

Devletimizin bütün kurumları yurtdışında vatandaşlarımızın yanında. Tuğcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ona yardımcı olan vefakar arkadaşlarına, Büyükelçilik personelimize, THY yetkililerine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız önceliğimizdir.

ELÇİ

UÇAK BİLETİ TARTIŞMALARI

Kaza geçiren genç için Türkiye'de devlet hastanelerinde ücret alınmadan yapılan tedavi için 100 bin dolar tedavi ücreti çıkartıldığı öğrenildi.

Sağlık bakanlığı, Bali'deki hastane yetkilileri ile görüşüp, tarifeli uçakla dönebilir teşhisi olduğunu öğrendi.

Yaşananlar üzerine 1 uçuş maliyeti 200.000 Dolar (6 milyon TL) gibi bir rakamı bulan ambulans uçakla gelmek yerine, THY'nin Business Class hizmet sağlayabileceği bildirildi. Sosyal medyanın da gündemine oturan konuya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. İmamoğlu sosyal medya hesabından uçak biletini kendinin aldığını duyurdu.

baş iç

SABIKALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sosyal medyayı ikiye bölen olayla ilgili son gelişmeyi Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz sosyal medya hesabından paylaştı. Arkadaşının hastanede mahsur kaldığını söyleyen kişinin sabıkalı olduğunu duyuran Karagöz, "Bali’deki tatil turunda kaza geçiren ve kolu yaralanan Bilge Kağan Baş için türlü dezenformasyonlarla ortalık birbirine katılmıştı hatırlarsınız. Baş’ın 2021 yılında alkollü halde kaza yaptığı ve çarptığı kişinin öldüğü ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu bali kaza
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