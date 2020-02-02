Koronavirüs paniği! Yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına Türkiye ile birlikte, Bangladeş ve Endonezya da katıldı. Wuhan’dan Batam kentindeki Hang Nadim Havalimanı’na getirilen Endonezya vatandaşlarını karşılayan sağlık ekipleri, vatandaşlar uçaktan inerken üzerlerine dezenfektan sıvı sıktı.

14 GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARANTİNASI

Wuhan’dan getirilen Endonezya vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağı ve koronavirüs taşımadıklarından emin olmak için gerekli testlerin yapılacağı belirtildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla yeni vaka tespit edildi.

ÇİN DIŞINDA KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Öte yandan Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

**Kaynak: DHA-AA-Reuters

