HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya'da Kovid-19'a karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

Endonezya'da Kovid-19'a karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla "hayaletli caydırma önlemi" uygulamaya kondu.

Endonezya'da Kovid-19'a karşı 'hayaletli caydırma önlemi'

Endonezya basınındaki habere göre, kefen şeklinde beyaz örtüye sarılan ve yüzleri beyazla boyanmış kişilerin sokaklarda yürüdüğü "hayaletli caydırma önlemi", kasaba yetkilileri ve gönüllüler tarafından polisle iş birliği içerisinde uygulamaya konuldu.

Farklı ve caydırıcı olabileceği düşünüldüğü için hayata geçirilen uygulamayla halkın sokağa çıkma sıklığının düşürülmesi ve sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.

"Hayaletli caydırma önlemi" sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, uygulamanın beklenen etkiyi göstermediği ancak tedbirleri hatırlattığı yorumları yapıldı.

Ulusal basındaki haberlerde, uygulama nedeniyle çocuklar ve çocuklu ailelerin sokağa çıkmadığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmediği Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle halka sosyal mesafeyi korumaları ve hijyene dikkat etmeleri çağrısı yapılıyor.

Ülkede 4 bin 557 kişide yeni tip koronavirüs görülürken, salgında 399 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölüABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Endonezya koronavirüs Covid-19 caydırma yöntemi hayalet

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Karantina kalktı, vakalar arttı!

Karantina kalktı, vakalar arttı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

İstifası kabul edilmemişti! Bakan Soylu'dan ilk açıklama

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Diğer Haberler
Trump'ın tweeti şok etkisi yarattı

Trump'ın tweeti şok etkisi yarattı

ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

ABD'nin güneyinde kasırga felaketi: 6 ölü

Bulgaristan'da korkutan ayin: Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti

'Yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti'

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 111, İspanya'da 517 kişi öldü

İspanya'dan sevindiren haber!

Pakistan'da askeri eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada

Askeri eğitim uçağı böyle düştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ağrı Dağı' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ağrı Dağı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.