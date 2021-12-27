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Endonezya’da mucizevi kurtuluş! Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi kurtuldu

27.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü. Güvenlik görevlisinin olaydan sağ kurtulduğu bildirildi.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da bulunan Cilincing bölgesindeki bir şirkette güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Abdul Rosyid’in, şirketin yükleme alanında elinde şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü.

4 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Yıldırımın çarpması sonucu yere yığılan ve hareketsiz kalan Rosyid’in yardımına çevrede bulunan çalışanlar koştu. Koja'daki Harbour Hastanesi'ne kaldırılan Rosyid’in, sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 gün tedavi gördüğünü açıklandı. Rosyid’in yıldırım çarpması sonucu ellerinde yanıklar meydana geldiği ifade edildi.

Cilincing Polis Şefi Kompol R Manurung yerel basına verdiği demeçte, yaşanan olayı doğrulayarak, olayın 20 Aralık’ta yerel saatle 18.05’te meydana geldiğini aktardı.

SEBEBİ TELSİZ OLABİLİR

Cilincing Polis İstihbarat Birimi Şefi Slamet Wiyono ise basına verdiği demeçte, Rosyid’in olay anında elinde telsiz tuttuğunu ve bu nedenle yıldırım çarpmış olabileceğini öne sürdü.

(İHA)

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