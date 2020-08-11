Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

Pazartesi günü meydana gelen patlamada oluşan kalın bir kül tabakası birkaç köyü birden kapladı ve herhangi bir kayıba yol açmadı

Yanardağ etrafındaki yasak bölgede kimse yaşamıyor; ancak patlama kilometrelerce öteden görülebiliyor

Bölge sakinlerinden Rozi Pasi, Reuters’a yaptığı açıklamada “Yanardağdan gelen ses gök gürültüsü gibiydi. 30 saniyeden daha kısa sürdü” dedi.

Bölge sakinleri ve turistler olası lav akışları konusunda uyarıldı ve kraterden 3 km’lik bir yarıçap dışında kalmaları söylendi. Patlamaya ait görüntülerde Kuzey Sumatra’daki 2.460 metrelik dağın zirvesinden yükselen dev bir kül bulutu görünüyor. Yetkililer ve tanıklar yanardağın gök gürültüsü gibi bir ses çıkardığını ve gökyüzünü kararttığını söyledi.

Endonezya ’da Pazartesi sabahı patlayan yanardağdan devasa bir kül bulutu yayıldı. Sumatra Adası’ndaki Sinabung Dağı bir yıldan uzun süren hareketsizliğin ardından Cumartesi gününden bu yana ikinci kez patladı.

Sinabung Dağı patladığında Naman Teran Kampung’da bir arkadaşını ziyaret eden Gilbert Sembiring “Sinabung Dağı etrafındaki durum çok karanlık” açıklamasında bulundu. Pazartesi günü meydana gelen ikinci patlamanın, birkaç gün önce olan ilk patlamadan daha büyük olduğu belirtildi.

Dünyanın volkanik açıdan en aktif ülkelerinden birinde bulunan Sinabung 2010 yılında tekrar harekete geçmeden önce, dört asır boyunca hareketsiz kalmıştı. 2010’daki ilk hareketinde iki kişiyi, 2014’teki ikinci patlamada 16 kişiyi, 2016’daki patlamada ise yedi kişiyi öldürdü.

Sinabung Dağı, Endonezya’da aktif olan 120’den fazla yanardağdan sadece bir tanesi.



