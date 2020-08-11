HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı üç gün içinde ikinci kez Pazartesi günü patladı. Yanardağdan yükselen volkanik kül bulutu gökyüzünü kararttı. Bölge sakinleri yanardağ ve kraterden 3 km’lik bir yarıçapın dışında kalmaları konusunda uyarıldı.

Endonezya’da patlayan Sinabung Yanardağı küllerini 5 km yükseğe püskürtüyor

Endonezya’da Pazartesi sabahı patlayan yanardağdan devasa bir kül bulutu yayıldı. Sumatra Adası’ndaki Sinabung Dağı bir yıldan uzun süren hareketsizliğin ardından Cumartesi gününden bu yana ikinci kez patladı.

Bölge sakinleri ve turistler olası lav akışları konusunda uyarıldı ve kraterden 3 km’lik bir yarıçap dışında kalmaları söylendi.
Patlamaya ait görüntülerde Kuzey Sumatra’daki 2.460 metrelik dağın zirvesinden yükselen dev bir kül bulutu görünüyor. Yetkililer ve tanıklar yanardağın gök gürültüsü gibi bir ses çıkardığını ve gökyüzünü kararttığını söyledi.

Bölge sakinlerinden Rozi Pasi, Reuters’a yaptığı açıklamada “Yanardağdan gelen ses gök gürültüsü gibiydi. 30 saniyeden daha kısa sürdü” dedi.

Sinabung Dağı volkanik küllerini saçarken, bölge halkı patates hasadı yapıyor
1-31771652-8611107-image-a-5_1597056718214

Yanardağ etrafındaki yasak bölgede kimse yaşamıyor; ancak patlama kilometrelerce öteden görülebiliyor
2-31771656-8611107-image-a-7_1597056731691

Pazartesi günü meydana gelen patlamada oluşan kalın bir kül tabakası birkaç köyü birden kapladı ve herhangi bir kayıba yol açmadı
3-31766010-8611107-image-a-32_1597046292023

Sinabung Dağı patladığında Naman Teran Kampung’da bir arkadaşını ziyaret eden Gilbert Sembiring “Sinabung Dağı etrafındaki durum çok karanlık” açıklamasında bulundu. Pazartesi günü meydana gelen ikinci patlamanın, birkaç gün önce olan ilk patlamadan daha büyük olduğu belirtildi.

Dünyanın volkanik açıdan en aktif ülkelerinden birinde bulunan Sinabung 2010 yılında tekrar harekete geçmeden önce, dört asır boyunca hareketsiz kalmıştı. 2010’daki ilk hareketinde iki kişiyi, 2014’teki ikinci patlamada 16 kişiyi, 2016’daki patlamada ise yedi kişiyi öldürdü.

Sinabung Dağı, Endonezya’da aktif olan 120’den fazla yanardağdan sadece bir tanesi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldıBasın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Diğer Haberler
Yattan denize açıldı! Köpek balığı ile karşılaştı

Herkes bu videoyu konuşuyor! 3.4 milyon kez görüntülendi

Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

Yolda yürürken kafasına kurbağacık saplandı

John McAfee, kadın iç çamaşırını maske yapıp takınca gözaltına alındı

Ünlü iş adamına büyük şok!

Güvenlik ekibi basın toplantısını kesti! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerini Suudi Arabistan'da yapacak

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısında yeni gelişme

Belarus'ta muhalif aday Svetlana Tihanovskaya'ya suikast girişimi

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.