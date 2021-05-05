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Endonezya'da skandal! Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar

05.05.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da yaşanan Kovid-19 skandalı dünya gündemine bomba gibi düştü. Tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılmış nazal çubukları yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı.

Endonezya'da skandal! Kovid-19 test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar

Havalanında uygulanan testler için kullanıldığı açıklanan bu kullanılmış çubukların 9 binden fazla yolcunun testinde kullanıldığı bildirildi.

Şirket çalışanlarının tutuklandığı skandal olayın Medan'da yer alan Kualanamu havaalanında gerçekleştiği bildirilirken polis test kitlerinin kullanılmış olduğunu nasıl tespit edildiğini açıklamadı.

Devlet kuruluşu olan 'Kimia Farma' adındaki şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak oldukça büyük davalarla karşı karşıya kalacağı bildiriliyor.

Nazal test çubukları koronavirüs salgınının başından beri hayatlarımızın bir parçası haline gelmişti. Endonezya polisi yaptığı açıklamada skandal olayın geçtiğimiz aralık ayından beri devam ettiğini ifade etti.

YIKAYIP TEKRAR KULLANMIŞLAR

Endonezya'da uçak yolculuğu yapmak için kişilerden negatif Kovid-19 testi talep ediliyor. Yolcular isterse bu testleri havaalanında yaptırabiliyor. Havaalanı yetkilileri de bu hızlı sonuç veren test kitleri Kimia Farma adlı şirketten alıyordu.

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FİRMANIN 5 YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Firmanın 5 yetkilisinin geçen hafta tutuklandığı bildirilirken yöneltilen suçlamanın hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmek olduğu açıklandı. tutuklanan kişiler arasında firmanın müdürü de bulunuyor.

Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer 23 görgü tanığından alınan ifadelere ulaştıklarını, bu korkunç skandaldan şirketin 124 bin 800 dolar kar elde ettiğini de tespit etti. Bu paranın ise olayın şüphelilerinden bir kişinin lük evinin inşaat masrafları için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Merkezi başkent Cakarta'da olan şirket olaya karışan herkesin kovulduğunu ve bundan böyle daha sıkı denetimler uygulayacağını açıkladı.

Skandalla ilgili dava açmaya hazırlanan avukatlar olaydan etkilenen her bir yolcu için 600 bin liralık tazminat talep edeceklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Endonezya

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