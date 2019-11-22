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Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

22.11.2019 16:05 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Padang kentinde onlarca motosiklet taksicisi, faturalar ödenmediği için, ameliyat sonrası ölen 6 aylık bebeğin cenazesini vermeyen hastaneyi bastı.

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde konvoy halinde Muhammad Djamil Hastanesi'ne gelen taksicilerin meslektaşlarının oğlunun cenazesini alıp çıktıkları görülüyor.

Önce polis çağıran hastane yetkilileri, videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra aileden özür diledi ve borcun silindiğini açıkladı.

'İNSANLIK GÖREVİ'

Wardiansyash adlı bir taksici BBC'ye İslam'da cenazelerin bekletilmemesi gerektiğini belirterek "İnsanlık görevimizi yaptık" dedi. Taksici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane cenazeyi vermek için 25 milyon rupi'lik (yaklaşık 1775 dolar) faturanın ödenmesini istiyordu. Ailenin bunu ödeyecek gücü yoktu. Güvenlik önce bizi durdurmaya çalıştı. Ancak çok kalabalık olduğumuz için vazgeçtiler."

Anne Dewi Surya da, kızının cenaze töreninde "Hastane bebeğimizi vermedi. İşlemleri uzattıkları için kızımın cenazesi morgda çok uzun süre kaldı. Taksiciler de öfkelenip zorla aldılar" diye konuştu.

Lenf bezi enfeksiyonu ameliyatı geçiren Alif Putr adlı bebeğin Salı sabahı öldüğü açıklandı.

Alif'in babasının hastane masraflarını karşılamak için meslektaşlarından para bulmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirtiliyor.

Ülkede motosiklet taksicilerinin ayda ortalama 300-400 dolar kazandıkları belirtiliyor.

Endonezya'da daha önce yeni doğan bebeklerin hastane masrafları ödenmediği için ailelerine verilmediği vakalar tartışma yaratmıştı.

'BULAŞICI HASTALIK OLABİLİRDİ'

Hastanenin genel müdürü Yusirwan Yusuf olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını savunarak, "Ailenin durumundan şikâyet dilekçelerini gördükten sonra haberdar olduk. Biz devlet hastanesiyiz ve hastalarımıza tedavi için paraları olup olmadığını sormayız" dedi.

Yusuf, taksicileri sorumsuzca davranmakla suçlayarak "Standart bir prosedürümüz var ve buna müdahale edildi. Cesette bulaşıcı bir hastalık olsaydı, hesabını kim verecekti?" diye konuştu.

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