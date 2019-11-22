Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde konvoy halinde Muhammad Djamil Hastanesi'ne gelen taksicilerin meslektaşlarının oğlunun cenazesini alıp çıktıkları görülüyor.

Önce polis çağıran hastane yetkilileri, videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra aileden özür diledi ve borcun silindiğini açıkladı.

'İNSANLIK GÖREVİ'

Wardiansyash adlı bir taksici BBC'ye İslam'da cenazelerin bekletilmemesi gerektiğini belirterek "İnsanlık görevimizi yaptık" dedi. Taksici sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane cenazeyi vermek için 25 milyon rupi'lik (yaklaşık 1775 dolar) faturanın ödenmesini istiyordu. Ailenin bunu ödeyecek gücü yoktu. Güvenlik önce bizi durdurmaya çalıştı. Ancak çok kalabalık olduğumuz için vazgeçtiler."

Anne Dewi Surya da, kızının cenaze töreninde "Hastane bebeğimizi vermedi. İşlemleri uzattıkları için kızımın cenazesi morgda çok uzun süre kaldı. Taksiciler de öfkelenip zorla aldılar" diye konuştu.

Lenf bezi enfeksiyonu ameliyatı geçiren Alif Putr adlı bebeğin Salı sabahı öldüğü açıklandı.

Alif'in babasının hastane masraflarını karşılamak için meslektaşlarından para bulmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirtiliyor.