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Endonezya'da tsunami felaketi: 338 metrelik yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü

BBC BBC
29.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

Endonezya'da geçen Cumartesi 2 dakika 12 saniye boyunca lav püskürterek Sunda Boğazı'nda tsunami felaketine yol açan Anak Krakatau Yanardağı'nın bir hafta içinde en az üçte iki oranında küçüldüğü açıklandı.

Endonezya'da tsunami felaketi: 338 metrelik yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü

400'den fazla kişinin ölümüne yol açan volkan patlamasında yanardağın boyu 338 metreden 110 metreye indi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, patlamanın ardından Avrupa Birliği'nin Sentinel 1 ve AlmanTerraSAR-X dahil farklı radar uydularından elde edilen görüntülerini inceledi.

DAĞ BİR ANDA DENİZE İNDİ

Dağı gece gündüz görebilen ve bulutlardan etkilenmeden ölçüm yapabilen uyduların verileri, ilk patlamada lavların büyük bölümünün denize aktığına işaret ediyor.

Tek seferde çok büyük bir kütlenin denize inmesi sonucu Cava ve Sumatra kıyılarında boyları beş metreye kadar çıkan dalgalara neden olduğu belirtiliyor.

Dağın hacmi 150-170 milyon metreküpten 40-70 milyon metreküpe düştü

Yanardağdan çıkan kül bulutunun 400 metre yüksekliğe ulaştığı patlama sonucu Anak Krakatau'nun hacmi, 150-170 milyon metreküpten 40-70 milyon metreküpe düştü.

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Yanardağ, faaliyetleri devam ettiği için hâlâ tehlike yaratıyor. Bu nedenle dağın çevresinde oluşturulan güvenli bölge uygulamasına devam ediliyor.

Endonezyalı yetkililer, bölgede büyük bir yıkıma yol aça felakette 20 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve en az 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylüyor.

Krakatau'da 1883'te meydana gelen volkan patlamasının neden olduğu tsunamide 36 bin'den fazla kişi ölmüştü.

2004'te Hint Okyanusu'ndaki depremin yol açtığı tsunamide ise çoğu Endonezya'da olmak üzere 13 ülkeden 228 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya tsunami yanardağ

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