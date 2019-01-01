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Endonezya'da tsunaminin ardından şimdi de heyelan faciası

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi kayboldu.

Endonezya'da tsunaminin ardından şimdi de heyelan faciası

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi köyüde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda, 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını belirtti.

41 KİŞİ HALEN GÖÇÜK ALTINDA

Heyelanda, 3 kişinin yaralandığını ve 2 cansız bedene ulaşıldığını aktaran Nugroho, 41 kişinin halen göçük altında olduğu bilgisini paylaştı.

Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Nugroho, heyelandan etkilenen 61 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

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Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

TSUNAMİ FACİASINDA 400'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Endonezya'da geçen Cumartesi 2 dakika 12 saniye boyunca lav püskürterek Sunda Boğazı'nda tsunami felaketine yol açan Anak Krakatau Yanardağı faciasında 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Batı Cava Anak Krakatau Yanardağı

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