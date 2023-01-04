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  4. Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı

Endonezya’da turist teknesi battı, 34 kişi denize atladı

04.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Bali adası açıklarında turistleri taşıyan tekne battı. Suya atlayan 28 turist ve 6 mürettebat, gemiler tarafından kurtarıldı.

Endonezya’nın Bali adası açıklarında tekne gezisine katılan turistler denizde ölüm kalım mücadelesi verdi. Bali’ye bağlı Nusa Penida’dan Sanur limanına doğru 28 yolcu ve 6 mürettebatla yola çıkan bir tekne, varışa yaklaşık 25 dakika kala su almaya başladı. Teknedekiler durumu fark edince can yelekleriyle tek tek denize atladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, tekne kısa süre sonra battı. Yardım bekleyen toplam 28 yolcu ve 6 mürettebat, 4 gemi tarafından kurtarıldı. Yolcuların arasında Avustralya, Rusya, Ukrayna ve Hindistan'dan turistlerin yer aldığı öğrenildi.

(İHA)

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Endonezya turist

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