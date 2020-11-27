Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda yerel saatle 05.57’de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Patlamanın yaklaşık 2 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 2 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Endonezya'da yanardağ patlaması: Kül ve duman 2 bin metre yüksekliğe çıktı

Ülkede yanardağ alarm sistemi, 'yeşil' (normal), 'sarı' (waspada), 'turuncu' (siaga) ve en üst seviyede 'kırmızı' (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

