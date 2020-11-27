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Endonezya'da yanardağ patlaması

27.11.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Endonezya'da yanardağ patlaması

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda yerel saatle 05.57’de meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Patlamanın yaklaşık 2 dakika sürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, halka, ikinci alarm (waspada) seviyesindeki yanardağın 2 kilometrekarelik çevresinde faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Endonezya'da yanardağ patlaması: Kül ve duman 2 bin metre yüksekliğe çıktı
Ülkede yanardağ alarm sistemi, 'yeşil' (normal), 'sarı' (waspada), 'turuncu' (siaga) ve en üst seviyede 'kırmızı' (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.

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