Endonezya'da yolcu uçağı denize çakıldı!

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, uçakta 188 kişinin bulunduğunu açıklarken, uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi. Boeing 737 Max 8 tipi 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirilirken, uçağın enkazına ulaşıldığı açıklandı. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

1 / 25 Lion Air havayoluna ait yolcu uçağı, kalkıştan dakikalar sonra düştü. Uçağın çakıldığı denizden ilk ceset parçaları bulundu.

2 / 25 Dünyayı sarsan uçak kazası, Endonezya'da gerçekleşti.

3 / 25 Uçağın rotası, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Pangkal Pinang kentiydi.

4 / 25 Boeing 737 MAX 8 tipi uçakta 189 kişi vardı. İki bebek, bir çocuk ve 179 yolcu ile yedi kabin görevlisi.

5 / 25 JT-610 sefer sayılı uçak, yerel saatle 06.20'de havalandı.

6 / 25 Kalkıştan 13 dakika sonra uçak radardan kayboldu.

7 / 25 Dünya kara haberi sabah 05.13'te öğrendi.

8 / 25 Endonezyalı yetkililer, uçağın denize çakıldığını duyurdu.

9 / 25 Kurtarma ekipleri, hemen uçağın düştüğü bölgeye gitti.

10 / 25 Dakikalar içinde uçağın parçaları ve yolcuların eşyalarından bazılarını buldu.

11 / 25 Kurtarma ekipleri, uçağın düştüğü yeri belirlemek için denizaltını ROV'la tarıyor. ROV, su altında hareket edebilen uzaktan kumandalı kameralı bir ekipman.

12 / 25 Enkazın bulunduğu bölge.

13 / 25 Ekipler, uçaktan geriye kalanları denizden topluyor.

14 / 25 Enkaz parçaları ve eşyalardan sonra cesetlere de ulaşıldı. Ekipler, denizin altından cesetleri çıkarıyor.

15 / 25 Uçak radarda görünmez olduğunda 1524 metre yükseklikteydi. Söz konusu veriyi, Flightradar dünya ile paylaştı.

16 / 25 Uçaktaki yolcuların listesi. Lion Air, uçakta bir İtalyan yolcunun bulunduğunu açıkladı. Pilotlardan biri de, Hindistan vatandaşıydı.

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18 / 25 Uçakta kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

19 / 25 Yolcuların yakınları, haberi alır almaz havalimanına koştu.

20 / 25 Kimi dua etti, kimi ise gözyaşlarını tutamadı.

21 / 25 Acılı yakınları teselli etmek mümkün olmadı.

22 / 25 Havalimanı ana baba gününe döndü.

23 / 25 Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, "Uçak radardan kaybolmadan önce havalimanına geri iniş izni istedi" açıklamasını yaptı. Havayolu şirketi ise, uçağı kullanan pilotların 11 bin saat uçuş tecrübesi bulunduğunu açıkladı.

24 / 25 Lion Air'e ait bir yolcu uçağı, beş yıl önce Bali yakınlarında düşmüştü.