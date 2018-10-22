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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 07:12 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 256'ya çıktı.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2 bin 256'ya yükseldi

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 256'ya yükseldiğini açıkladı.

Nugroho, bölge genelinde resmi arama kurtarma çalışmalarının 12 Ekim'de sona ermesine karşın, enkaz kaldırma çalışmalarında cansız bedenlere ulaşıldığını belirtti. Bölgede şu ana kadar 223 bin 751 kişinin de yer değiştirdiğini aktaran Nugroho, deprem ve tsunami sonrası ailelerden gelen bildirimler üzerine kayıp kişi sayısının bin 309 olduğu bilgisini paylaştı.

BİNLERCE KİŞİ ENKAZ ALTINDA OLABİLİR

Resmi arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bölgede, yetkililerin izniyle gönüllüler ve kayıp yakınlarının arama çalışmaları devam ediyor. Bölge için ilan edilen acil durum, 26 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Öte yandan büyük yıkımın yaşandığı bölgeler için net bir sayı verilmese de binlerce kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de, Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda, bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya tsunami deprem Sulawesi

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