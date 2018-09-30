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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Endonezya’da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 420'ye yükseldi. Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 420'ye yükseldiği bildirildi. Kompas gazetesinin haberine göre, Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB), deprem ve ardından tsunaminin etkili olduğu Palu kentinde ölü sayısının 420’ye çıktığını açıkladı.

İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Bölgede elektrik kesintisinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, yakıt, gıda ve özellikle içme suyunda sıkıntılar yaşandığını bildirdi.Devlet Başkanı Joko Widodo’nun da incelemelerde bulunmak üzere bugün bölgeye geçeceği belirtildi.

Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem tsunami

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