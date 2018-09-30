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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

Endonezya’da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölenlerin sayısı 832'ye yükseldi. Palu’daki Endonezya Ordu Merkezi yetkilileri, şu ana kadar ölenlerden 405'inin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği bildirildi. Daha önce ölü sayısı 420 olarak açıklanmıştı. Son haberle birlikte ölü sayısı bir anda iki katına çıkmış oldu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

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Endonezya'daki depremin merkez üssü Sulawesi'nin başkenti palu'ya 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Bölgede birçok evin yıkıldığı belirtiliyor.
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Depremin ardından adayı tsunami dalgaları da vurdu. Dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Ancak dalgaların çekildiği belirtiliyor.
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Dalgaların ne kadar hasara yol açtığı henüz bilinmiyor. Palu'daki havaalanı da depremden hasar gördü.
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Uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. Endonezya'nin batısındaki Sumatra adasını 2004'te vuran 9,1 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları 10'dan fazla ülkeyi vurmuş ve 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem tsunami

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun üzüldüm allah yardımcıları olsun inşallah tez zamanda yaraları sarılır umarım
geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun inşaallah...
çok yazık yaşadımız deprem gibi her şey
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