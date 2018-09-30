Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832'ye yükseldiği bildirildi. Daha önce ölü sayısı 420 olarak açıklanmıştı. Son haberle birlikte ölü sayısı bir anda iki katına çıkmış oldu.
Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini 3 ve 6 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları vurmuştu.
Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
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