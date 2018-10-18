HABER

Endonezya'daki depremin korkunç görüntüsü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

29 Eylül'de Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinin etkisi halen sürerken yeni bir görüntü sosyal medyada yayıldı.

Endonezya'da 29 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği felaketten yeni görüntüler ortaya çıktı.

Deprem sırasında güvenlik kamerası kaydına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen bir kadın asfalt üzerinde depreme yakalanıyor. Deprem sırasında asfaltın parçalara ayrıldığı ve çökmelerin yaşandığı anda kadının ayakta durabilmek için çaba sarf ettiği görülüyor.

Depremin şiddetiyle yürümekte zorlanan kadın, çatlayan asfaltta kendine güvenli bir yer ararken, başka kişilerin de kaçıştığı görülüyor. İşte korkunç depremin medyada geldiği anlarda yaşananlar...

PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Drone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kameradaDrone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kamerada
Dünyanın en tatlı kardeş dayanışmasıDünyanın en tatlı kardeş dayanışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sanki yeryüzü nefes alıp veriyor !
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğazında iğne kalan yengeç çılgına döndü

Boğazında iğne kalan yengeç çılgına döndü

Drone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kamerada

Drone gören yılkı atlarının şaşkınlığı kamerada

Dünyanın en tatlı kardeş dayanışması

Dünyanın en tatlı kardeş dayanışması

Sahibini kurtarmak için suya böyle atladı

Sahibini kurtarmak için suya böyle atladı

Tren bariyere sıkışan TIR'ı paramparça etti

Tren bariyere sıkışan TIR'ı paramparça etti

Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.