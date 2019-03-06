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Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 26 Şubat'ta, maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Maden ocağındaki heyelanda ölü sayısı 16'ya çıktı.

Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki Bakan köyünde kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda ölü sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.
Nugroho, daha önce de 20 olarak açıklanan sağ kurtulanların sayısını 18 olarak düzeltirken, halen toprak altında kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakamın olmamasından dolayı can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Bölge yetkilileri de kimlik tespiti yapılan cesetlerin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının 11 Mart'a kadar devam edeceği maden sahasında, meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya heyelan

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