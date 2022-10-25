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Endonezya'daki ormanda korkunç olay! Haber alınamayan kadın, pitonun midesinden çıktı

25.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da meydana gelen korkunç olayda ormana giden 54 yaşındaki kadın piton tarafından yutuldu. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda piton, midesi şişmiş halde bulunurken arama ekibinden bir yetkili söz konusu korkunç durum hakkına açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitmiş. Kadından haber alınamayınca ailesi kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı

Endonezya'daki ormanda korkunç olay! Haber alınamayan kadın, pitonun midesinden çıktı

Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.
Endonezya'da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu.

MİDESİ ŞİŞ HALDE BULUNDU

Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

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Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

(İHA)

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