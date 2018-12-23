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Endonezya'daki tsunami felaketinden görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2018 09:29 | Son Güncelleme

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 168'e yükseldiği bildirildi.

Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısı 168'e yükseldi. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre tsunamide 745 kişi yaralanırken, 30 kişi de kayıp...

Endonezya'da tsunami: 62 ölü, yüzlerce yaralı

Tsunaminin etkilendiği bölgelerde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.
28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya tsunami

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