Endonezya'daki tsunami felaketinden görüntüler

Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'ndaki tsunamide, ölü sayısı 168'e yükseldi. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre tsunamide 745 kişi yaralanırken, 30 kişi de kayıp...

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.