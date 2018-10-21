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Endonezya depreminde ölü sayısı 2 bin 100’ü geçti

21.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Endonezya’da eylül ayı sonunda meydana gelen 7.

Endonezya depreminde ölü sayısı 2 bin 100’ü geçti

4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 100’ü geçti. 1300’den fazla kişiden haber alınamıyor.Endonezya'da 28 Eylül'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü yapılan resmi açıklama itibarı ile 2 bin 113'e yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kurulu Sözcüsü Sutopo Nugroho, 1309 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Yaklaşık 1700 kişinin Palu kentinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sulawesi Adası'nda meydana gelen depremde yaklaşık 225 bin kişinin ev ve işyeri zarar görürken 4 bin 600 kişi yaralandı. Deprem tsunamiye yol açarken dalgaların zemini kaydırması sonucunda binalar sulara gömüldü.

Sivil savunma yetkilisi Nugroho depremin vurduğu bölgelerde "elektrik ve iletişim ağlarının yeniden kurulduğunu ve yüzde 100’e yakın oranda tekrar işlemeye başladığını" söyledi. Benzin istasyonları, süpermarketler ve bankaların da faaliyete geçtiği kaydedildi.

Palu'da enkaz altında cansız bedenlerin olduğuna inanılan bölgelerde salgın hastalıkları önlemek için geçen hafta uçakla su ve dezenfektan sıkıldı. 12 Ekim'de resmi olarak arama kurtarma faaliyetlerine son verilirken enkazın altında hâlâ cansız bedenler bulunduğu tahmin ediliyor.

Endonezya'daki SOS Çocuk Köyleri Başkanı Gregor Nithardjo da deprem sonrası çocuklara yönelik tehlikeye dikkat çeken bir açıklama yaptı. Endonezya'da her yıl yaklaşık 100 bin çocuk, yasadışı şebekeler tarafından kaçırılarak fuhuşa ve köleliğe zorlanıyor. "Sulawesi'deki mevcut kaos, insan kaçakçılarının işini özellikle kolaylaştırıyor" diyen Nithardjo "Acil durum kamplarında çocuklar yetişkinlerle birlikte kalıyor" dedi.

Özellikle ebeveynlerini kaybetmiş çocukların tehlike altında olduğunu belirten Nitihardjo, kurum olarak şu anda 5 bin çocuğun refakatçisinin olmadığını tahmin ettiklerini söyledi.

dpa/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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