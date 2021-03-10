Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli

Papualılar topraklarına kurulacak uydu fırlatma üssünün adanın ekosistemini bozacağını ve insanları evlerinden edeceğini söylüyor. Rusya Uzay Kurumu Roscosmos da 2024'e kadar Biak'ta dev bir roket fırlatma üssü inşa etmeyi planlıyor. Endonezya Devlet Başkanı Juko Widodo, Aralık'ta adanın bir bölümünü Musk'a tahsis edebileceklerini açıklamıştı. 'UZAY ADASI' PROJESİ Endonezya hükümetinin bir temsilcisi, Guardian gazetesine projenin Papua hükümeti ve yerel halka danışılarak geliştirildiğini, Biak'ın bir "Uzay Adası"na dönüşmesinin büyük ekonomik getirisi olacağını söyledi. Ancak Papualılar uydu fırlatma üssünün adadaki ormansızlaşmayı hızlandıracağını, Endonezya'nın buradaki askeri varlığını güçlendireceğini ve adadaki geleceklerini tehdit edeceğini belirtti. Manfun Sroyer adlı bir kabile reisi Papualıların bu projeyle evlerini terk etmek zorunda kalacağını ifade ederek "Uzay üssü, geçimimizi sağladığımız geleneksel avlanma alanlarımızı yok edecek. Ama projeye itiraz edersek bizi hemen tutuklarlar" dedi. Sroyer, "2002'de Ruslar uydu fırlatmak için topraklarımızı istediler. Protesto ettik ama sonrasında gözaltına alındık ve hakkımızda soruşturma başlatıldı. Şimdi aynı şeyi yine gündeme getirdiler. Baskı ve yıldırma devam ediyor" diye konuştu.

Biak, ayrılıkçıların onlarca yıldır Endonezya idaresine karşı mücadele ettiği Papua eyaletinin bir parçası. EKVATOR'UN BİR DERECE ALTINDA Doğu kıyıları Büyük Okyanus'a bakan adanın, Ekvator çizgisinin bir derece altında yer alması burayı uydu fırlatma için ideal bir yer haline getiriyor. Buradan fırlatılacak uyduların yörüngeye daha kısa zamanda ulaşacağı ve daha az yakıt harcanacağı belirtiliyor. Zengin doğal kaynakları da uydu fırlatma merkezi olarak adanın cazibesini artırıyor. Elon Musk, Starlink aracılığıyla dünyanın her yerine ucuz internet sağlayacak 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor. Bu ay SpaceX'in bir test roketi, iniş platformunda infilak etmişti. Arka arkaya üç deneme başarısız olmuştu. TESLA İÇİN ZENGİN MADEN KAYNAKLARI Batı Papua, bakır ve nikel dahil zengin maden kaynaklarına sahip. Roketler ve Tesla'nın elektrikli araçlarının bataryalarında bu metaller kullanılıyor. Endonezya Devlet Başkanı Widodo, nikel madenleriyle Tesla'yı da ülkesine çekmeye çalışıyor. Widodo bu yollar Endenozya'nın Asya'nın ikinci en büyük elektrikli araç üreticisi olmasını hedefliyor.