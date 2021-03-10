Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli

Manfun Sroyer adlı bir kabile reisi Papualıların bu projeyle evlerini terk etmek zorunda kalacağını ifade ederek "Uzay üssü, geçimimizi sağladığımız geleneksel avlanma alanlarımızı yok edecek. Ama projeye itiraz edersek bizi hemen tutuklarlar" dedi.

Ancak Papualılar uydu fırlatma üssünün adadaki ormansızlaşmayı hızlandıracağını, Endonezya'nın buradaki askeri varlığını güçlandireceğini ve adadaki geleceklerini tehdit edeceğini belirtti.

Endonezya hükümetinin bir temsilcisi, Guardian gazetesine projenin Papua hükümeti ve yerel halka danışılarak geliştirildiğini, Biak'ın bir "Uzay Adası"na dönüşmesinin büyük ekonomik getirisi olacağını söyledi.

Rusya Uzay Kurumu Roscosmos da 2024'e kadar Biak'ta dev bir roket fırlatma üssü inşa etmeyi planlıyor.

Endonezya Hükümeti'nin SpaceX'in Starlink internet uydusu projesi kapsamında uzaya uydu fırlatması için Papua eyaletine bağlı Biak Adası'nı önermesi, burada yaşayan yerli halkı öfkelendirdi.

Sroyer, "2002'de Ruslar uydu fırlatmak için topraklarımızı istediler. Protesto ettik ama sonrasında gözaltına alındık ve hakkımızda soruşturma başlatıldı. Şimdi aynı şeyi yine gündeme getirdiler. Baskı ve yıldırma devam ediyor" diye konuştu.

Biak, ayrılıkçıların onlarca yıldır Endonezya idaresine karşı mücadele ettiği Papua eyaletinin bir parçası.

Ekvator'un bir derece altında

Doğu kıyıları Büyük Okyanus'a bakan adanın, Ekvator çizgisinin bir derece altında yer alması burayı uydu fırlatma için ideal bir yer haline getiriyor. Buradan fırlatılacak uyduların yörüngeye daha kısa zamanda ulaşacağı ve daha az yakıt harcanacağı belirtiliyor.

Zengin doğal kaynakları da uydu fırlatma merkezi olarak adanın cazibesini artırıyor.

Elon Musk, Starlink aracılığıyla dünyanın her yerine ucuz internet sağlayacak 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor.

Bu ay SpaceX'in bir test roketi, iniş platformunda infilak etmişti. Arka arkaya üç deneme başarısız olmuştu.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1367537827022598147

Tesla için zengin maden kaynakları

Batı Papua, bakır ve nikel dahil zengin maden kaynaklarına sahip. Roketler ve Tesla'nın elektrikli araçlarının bataryalarında bu metaller kullanılıyor.