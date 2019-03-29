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Endonezya Etiyopya'daki uçak kazası soruşturmasına dahil olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Endonezyalı uzmanlar, Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarında benzerlikler olup olmadığını araştıracak

CAKARTA (AA) - Endonezya, 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'na giderken düşen Lion Hava Yollarına ait uçakla, Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan uçak kazası arasında benzerlikler olup olmadığını tespit etmek üzere Etiyopya'daki araştırmaya dahil olacak.

Tempo gazetesinin haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesinden (KNKT) iki uzman, Etiyopya'daki uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya katılacak.

Endonezyalı uzmanların, iki ülkedeki Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı kazalarına benzer sebeplerin yol açması olasılığını inceleyeceği, B737'den kaynaklı teknik nedenler bulunması halinde Boeing firmasının bilgilendirileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca ilgili ekibin, Etiyopya'daki soruşturmaya da destek olacağını bildirdi.

Endonezya'da 29 Ekim’de düşen Boeing 737 Max 8 yolcu uçağı kazası ile ilgili soruşturma hala devam ediyor.

- Boeing 737 Max 8 tipi uçak krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak da 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

- B737 Max'lere ambargo

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği'nin de olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması dün 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını duyurdu.

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Boeing 737 Max 8 Endonezya Etiyopya soruşturma uçak kazası

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