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Endonezya halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Endonezyalılar, Barış Pınarı Harekatı ile kendi sınır güvenliğini koruma ve Suriyeli sığınmacılar için güvenli bir alan oluşturmada Türkiye'nin haklılığını savunuyor - Okul öncesi öğretmeni Siti Imas Marhanah: - "Türkiye, bölgede yaptığı harekat ile Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacak güvenli bir alan oluşturmayı amaçlıyor" - Araştırma görevlisi Rahmat Abril Halis: - "Türk hükümeti, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması önceliğinde ayrıca bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Türkiye'nin askeri harekatının amacı, açık ve net bir şekilde görülüyor" - Özel sektör çalışanı Oktaviana Laili Karuniawati: - "YPG/PKK terör örgütünün bölgedeki varlığı, güvenli ve istikrarlı bir bölge oluşumuna engel teşkil ediyor"

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Başkent Cakarta'da yaşayan çeşitli meslek gruplarından Endonezyalılar, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Okul öncesi öğretmeni 40 yaşındaki Siti Imas Marhanah, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmek istediğini belirterek, "Suriyeliler, uzun süredir devam eden çatışma nedeniyle halen kendi ülkelerine dönemediler. Türkiye, bölgede yaptığı harekat ile Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacak güvenli bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Bölge güvenliğinin sağlanması yönünde bu harekatı doğru buluyorum." dedi.

Seyahat acentesi çalışanı 27 yaşındaki Hayrunnas, Türkiye'nin, Suriye'de yaptığı harekatın önemli unsurlarından birinin egemenliğini korumak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok fazla Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumanın yanı sıra Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesine imkan kılan bir amaca hizmet ediyor.'' diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede "istila" amacıyla bulunmadığını dile getiren Hayrunnas, sınır güvenliğini korumanın Türkiye’nin en temel hakkı olduğuna ve harekatın amaçlarından birinin de bu olduğuna işaret etti.

Üniversitede araştırma görevlisi olan 25 yaşındaki Rahmat Abril Halis, Türkiye'nin birçok nedenle bölgede harekat başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye, sınır bölgesinde kendi güvenliğini tehdit eden YPG/PKK terör örgütüne karşı mücadele veriyor. Türkiye, harekat ile egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Ayrıca harekat, milyonlarca Suriyeliye güvenli bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Türk hükümeti, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması önceliğinde ayrıca bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Türkiye'nin askeri harekatının amacı, açık ve net şekilde görülüyor."

Özel sektör çalışanı Oktaviana Laili Karuniawati, YPG/PKK terör örgütünün bölgedeki varlığını sürdürmesinin güvenli ve istikrarlı bir bölge oluşumuna engel taşıdığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı harekatı doğru bulduğunu kaydetti.

Karuniawati ayrıca özellikle Suriyelilerin kendi topraklarında yaşabilecekleri güvenli bir bölgenin oluşturulmasına yönelik de harekatın önemini vurguladı.

Üniversitede ekonomi alanında eğitim gören 22 yaşındaki Zekiye Ikamah da Suriyeli sığınmacıların barış ve güven içinde topraklarına geri dönebilmeleri amacıyla başlatılan operasyonu desteklediğini kaydetti.

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