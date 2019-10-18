Endonezya halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Başkent Cakarta'da yaşayan çeşitli meslek gruplarından Endonezyalılar, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Okul öncesi öğretmeni 40 yaşındaki Siti Imas Marhanah, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmek istediğini belirterek, "Suriyeliler, uzun süredir devam eden çatışma nedeniyle halen kendi ülkelerine dönemediler. Türkiye, bölgede yaptığı harekat ile Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacak güvenli bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Bölge güvenliğinin sağlanması yönünde bu harekatı doğru buluyorum." dedi.

Seyahat acentesi çalışanı 27 yaşındaki Hayrunnas, Türkiye'nin, Suriye'de yaptığı harekatın önemli unsurlarından birinin egemenliğini korumak olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de çok fazla Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin kendi sınırlarını korumanın yanı sıra Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesine imkan kılan bir amaca hizmet ediyor.'' diye konuştu.