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Endonezya Havayolları 50 adet Boeing 737 MAX Uçak Siparişini İptal Ediyor

22.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Endonezya’nın ulusal havayolu şirketı Garuda Boeing’ten alacağı 50 adet 737 MAX 8 uçağının siparişini iptal edeceğini duyurdu.

Endonezya Havayolları 50 adet Boeing 737 MAX Uçak Siparişini İptal Ediyor

Endonezya’nın ulusal havayolu şirketı Garuda Boeing’ten alacağı 50 adet 737 MAX 8 uçağının siparişini iptal edeceğini duyurdu. Garuda Boeing’ten şu ana dek teslim aldığı bir 737 MAX 8 uçağını da iade etmek istediğini belirtti. Bunun yaşanan kazaların ardından gelen ilk resmi sipariş iptal talebi olduğu sanılıyor.

Garuda Havayolları Sözcüsü İkhsan Rosan yaptığı açıklamada “Boeing şirketine siparişlerimizin iptal edilmesini istediğimize dair mektubumuzu ilettik. Bu kararımızın nedeni, Endonezya’daki yolcularımızın bu uçağa olan güvenlerini kaybetmiş olmaları” dedi.

Sözcü, Boieng şirketinden yetkililerin önümüzdeki hafta Endonezya’ya giderek Garuda şirketi yetkilileriyle sipariş iptali konusunu görüşeceklerini duyurdu.

Garuda, 2014 yılında imzaladığı 4.9 milyar dolarlık anlaşmayla 50 adet Boeing 737 MAX 8 tipi uçak siparişi vermişti.

Garuda sözcüsü ayrıca ellerindeki tek 737 MAX 8 uçağını da iade etmek konusunda Boeing’le görüştüklerini söyledi.

Havayolu şirketinin direktörü Gusti Ngruah Askhara da yaptığı açıklamada “Prensipte Boeing’leri değiştirmek istemiyoruz ama belki bu uçakları farklı bir modelle değiştirebiliriz” dedi.

Garuda’nın 737 MAX 8 şiparişlerini iptal kararının ilk olduğu ama son olmayabileceği ifade ediliyor. Geçen yıl Ekim ayında 737 MAX 8 uçağı düşen Lion Air’in de benzer şekilde bir iptal kararı alabileceği ifade ediliyor.

Lion Air bu ay teslim alması gereken 4 adet 737 MAX 8 uçağın teslimatının ertelendiğini duyurmuştu. Boeing’le 2011 yılında 22 milyar dolarlık bir anlaşma yapan Lion Air’in elinde halen 19 ader 737 MAX tipi uçak bulunuyor.

Lion Air ve Garuda Havayolları Endonezya’da Boeing 737 MAX serisi uçakları kullanan tek havayolu şirketleri.

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