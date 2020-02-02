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Endonezya heyeti Erciyes'e hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Endonezya heyeti Erciyes'e hayran kaldı

KAYSERİ (AA) - "Endonezya İş Forumu 2020"ye katılmak için Kayseri'ye gelen Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuaga, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal ve beraberindeki heyet, Erciyes'e hayran kaldı.

AA muhabirine, Kayseri ve Erciyes ziyaretlerini değerlendiren Bakan Yardımcısı Sambuaga, ilk kez geldiği kente hayran kaldığını söyledi.

Daha önce birçok kayak merkezine gittiğini anlatan Sambuaga, "Şehirde çok farklı yerleri gezdik. Birbirinden güzel tarihi yerler var. Bununla birlikte Erciyes'i gezdik. Çok güzel tesisler ve pistler var. Avrupa'daki kayak merkezlerinden daha modern bir merkez olmuş." dedi.

Büyükelçi İkbal ise ziyaret öncesine kadar Kayseri'yi sadece sanayi şehri olarak düşündüğünü, şehir turuyla birlikte tüm algılarının değiştiğini belirten İkbal, şöyle devam etti:

"Kayseri'de kayak merkezi olduğunu söylediler ve buraya geldik. Buradaki tesisler muhteşem. Gerçekten son teknoloji ile yapılmış. Avusturya'da 4 yıl görev yaptım. Orada da güzel tesisler var. Erciyes'in oradaki tesislerden hiçbir eksiği yok. Ayrıca buradaki fiyatlar Avrupa'daki kayak merkezlerinden çok daha uygun."

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan ise heyeti kentte misafir ettiklerini, ticari görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Heyettekilerin Kayseri'yi çok beğendiğini vurgulayan Nursaçan, bunun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Erciyes'in dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Nursaçan, Kayseri'nin turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Erciyes Kayseri

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