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Endonezya ile Güney Kore arasında 1,2 milyar dolarlık denizaltı anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Endonezya ile Güney Kore arasında 1,2 milyar dolarlık denizaltı anlaşması

Endonezya'nın Güney Kore'den 3 adet denizaltı satın alacağı bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Endonezya'ya 3 adet denizaltı satışı için Güney Koreli Daewoo gemi mühendisliği şirketiyle Endonezya hükümeti arasında 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

İmza töreninin, Batı Cava'da Bandung'da yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma İktisap Programı İdaresi Başkanı Wang Jung-hong, yeni projenin, iki ülkenin savunma sanayi iş birliklerini güçlendirmesine ivme kazandıracağını söyledi.

Güney Kore, Endonezya ile 2011 yılında da 3 adet denizaltı satışı konusunda anlaşma yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
denizaltı Endonezya Güney Kore

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