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Endonezya ile ilişkiler Erdoğan'ın ziyaretiyle hızlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita: - "Gelecek yılın ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'yı ziyaret edeceği zaman onur duyacağız. Anlaşmalar ve ticari görüşmeler, Erdoğan ülkemize geldiğinde görüşülecek" - "10 milyar dolarlık ticaret hacmine 2020-2023 yılları arasında ulaşılması öngörülüyor" - "İkili ticaret kapasitemizi nasıl artıracağımıza yakından çalışıyoruz" - "Ülkemde savunma bakanı olsaydım, muhtemelen Türkiye'den savunma sanayi araçları alırdım"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK/YUNUS TÜRK - Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, "Gelecek yılın ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya'yı ziyaret edeceği zaman onur duyacağız. Anlaşmalar ve ticari görüşmeler Erdoğan ülkemize geldiğinde görüşülecek. Bundan sonra tüm bu ticaret müzakereleri ve anlaşmalar büyük ölçüde sonuçlandırılacak." dedi.

Lukita, AA muhabirinin Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik ilişkilere yönelik sorularını cevapladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 12’inci yüzyıla kadar dayandığını dile getiren Lukita, Türkiye’de ilk büyük elçiliği 1950'li yıllarda açtıklarını ifade etti.

Geçmiş yıllarda 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha kuvvetli olduğunu belirten Lukita, "Temelde bizim ikili ticaretimiz iyiydi, ama şimdi eskisi kadar iyi değil. Türkiye ve Endonezya geçen yıl yalnızca 1 milyar dolar ticaret yaptı. Bu hiçbir şey değil." ifadelerini kullandı.

- "İki lider arasında çok yakın ilişkiler var"

Lukita, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok yakın ilişkiler bulunduğuna dikkati çekti.

G-20 toplantısında her iki iki liderin de ikili ticaretin en kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğine karar verdiğini aktaran Lukita, ikinci olarak da Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) bir an önce imzalanması yönünde fikir birliğine varıldığını dile getirdi.

Bakan Lukita, iki ülkenin liderleri tarafından yapılacak görüşmelere göre 10 milyar dolarlık ticaret hacmine 2020-2023 yılları arasında ulaşılmasının ön görüldüğünü söyledi.

- "CEPA anlaşmasıyla ikili ticaretimizin artacağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek yılın ilk çeyreğinde Endonezya'yı ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Lukita, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya’yı ziyaretinden onur duyacağız. Anlaşmalar ve ticari görüşmeler Erdoğan ülkemize geldiğinde görüşülecek. Bundan sonra tüm bu ticaret müzakereleri ve anlaşmalar büyük ölçüde sonuçlandırılacak.
CEPA anlaşmasıyla ikili ticaretimizin artacağına inanıyoruz. İş forumlarında ve birebir toplantılarda, Türk ve Endonezya yatırımcılarının ilgisini çeken çok özel sektörler görülüyor. İkili ticaret kapasitemizi nasıl artıracağımıza yakından çalışıyoruz. "

Türk şirketlerinin Endonezya'ya yatırım için geldiğini ve ülkedeki fırsatlarla yakından ilgilendiğini aktaran Lukita, "Bunun sebebi sadece 265 milyon nüfusa sahip olduğumuz değil aynı zamanda Endonezya'nın da bir merkez ülke olmasıdır. Ayrıca Endonezya, Türkiye'deki pek çok özel sektörle de ilgileniyor. Şimdi hükumet olarak bizim işimiz, ikili ticaret ve yatırımlarda bu ruhu ve istekliliği korumak için destek sağlamak. Böylece yatırımcılar bu anlaşmayla işlerini ve yatırımlarını uygulayabilirler. Bu çözümleri mümkün olan en kısa sürede bulmalıyız." diye konuştu.

- "Türkiye'deki savunma sanayi son on yılda mükemmel bir gelişme gösterdi"

Bakan Enggartiasto Lukita, iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Lukita, "Türkiye bizden palmiye yağı alıyor, kağıt alıyor bunları artırabiliriz. Ayrıca biz de Türkiye'nin savunma sanayisine, teknolojisine ihtiyaç duyuyoruz. Öyleyse bunları Türkiye dışında başka bir ülkeden neden alalım? Türkiye'deki savunma sanayi son on yılda mükemmel bir gelişme gösterdi. Ülkemde savunma bakanı olsaydım, muhtemelen Türkiye'den savunma sanayi araçları alırdım." dedi.

- "İslami finans konusunda ortak çalışma yapılabilir"

Türkiye'deki turizmin de çok geliştiğini belirten Lukita, Endonezyalı turistlerin denizin ve kumsalın bulunduğu yerlere gitmek yerine, Türkiye'de tarihi ve dini yerleri ziyaret ettiğini ve Türk Hava Yolları'nın Endonezya'dan gelen turist sayısını artırmak için "harika bir iş" yaptığını söyledi.

Lukita, ayrıca İslami finansın dünya çapında ve Endonezya'da daha da popüler hale geldiğini ifade ederek, her iki ülkenin bu alanlarda çalışabileceğini ve ortak projeler yapabileceğini sözlerine ekledi.

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Endonezya Lukita

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