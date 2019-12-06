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Endonezya ile Türkiye Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:05 | Son Güncelleme

Endonezya ile Türkiye Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı düzenlendi

CAKARTA (AA) - Endonezya ile Türkiye Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) 8. Toplantısı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, başkent Cakarta'da 2 gün süren ve Endonezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde Savunma ve Havacılık İhracatçıları Birliği ve 12 firma katıldı.

Türk heyetine SSB Başkan Yardımcısı Serdar Demirel’in başkanlık ettiği toplantılarda, Endonezya heyetini ise Savunma Bakanlığı Savunma Potansiyeli Başkanı Prof. Bondan Tiara Sofyan temsil etti.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut ve potansiyel savunma sanayisi iş birliği konularına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto, 28 Kasım'da Türkiye’ye yaptığı resmi ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile iki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayisi alanında iş birliği konularını ele almıştı.

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Cakarta Endonezya Savunma Sanayii İş Briliği Toplantısı Türkiye

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