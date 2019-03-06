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Endonezya, İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Endonezya, İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını kınadı

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclisi, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlama uygulamalarına tepki gösterdi.

Endonezya Temsilciler Meclisi Parlamentolararası İşbirliği Ajansı (BKSAP) üyesi Rofi Munawar, yaptığı açıklamada, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'a, Mescidi Aksa ve Harem-i Şerife giriş yasağı getirilmesine değinerek İsrail'in Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ibadet erişimini sınırlandırmaya çalıştığını söyleyen Munawar, bu tutumun var olan anlaşma ve kurallara aykırı olduğunu ifade etti.

Munawar, Mescidi Aksa'nın tüm İslam dünyası için en kutsal yerlerden biri olduğu göz önüne alındığında, İsrail'in kısıtlamalarının sadece Orta Doğu'daki barış sürecini değil aynı zamanda Müslümanları da etkileyen bir durum olduğunu vurguladı.

Bu arada, Filistin sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yayımlanan raporda, İsrail makamlarının şubat ayında 133 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kadim kentinden uzaklaştırma cezası verdiği bildirilmişti.

Raporda ayrıca, Kudüs'te 177 Filistinlinin 18-28 Şubat arasında olmak üzere aynı ayda toplam 229 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

İsrail'in söz konusu Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi dini özgürlüklere getirilen kısıtlamalar kapsamında değerlendiriliyor.

- Rahmet Kapısı'nın açılması

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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