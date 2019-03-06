Endonezya, İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlamalarını kınadı

CAKARTA (AA) - Endonezya Temsilciler Meclisi, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlama uygulamalarına tepki gösterdi.

Endonezya Temsilciler Meclisi Parlamentolararası İşbirliği Ajansı (BKSAP) üyesi Rofi Munawar, yaptığı açıklamada, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'a, Mescidi Aksa ve Harem-i Şerife giriş yasağı getirilmesine değinerek İsrail'in Filistinlilere yönelik ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ibadet erişimini sınırlandırmaya çalıştığını söyleyen Munawar, bu tutumun var olan anlaşma ve kurallara aykırı olduğunu ifade etti.

Munawar, Mescidi Aksa'nın tüm İslam dünyası için en kutsal yerlerden biri olduğu göz önüne alındığında, İsrail'in kısıtlamalarının sadece Orta Doğu'daki barış sürecini değil aynı zamanda Müslümanları da etkileyen bir durum olduğunu vurguladı.

Bu arada, Filistin sivil toplum kuruluşlarından "Vadi Hilva İnformasyon Merkezi" tarafından yayımlanan raporda, İsrail makamlarının şubat ayında 133 Filistinliye Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kadim kentinden uzaklaştırma cezası verdiği bildirilmişti.