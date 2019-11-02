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"Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:44 | Son Güncelleme

Endonezya'nın turizm ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanında, Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi iş birliklerinin kazanımlarının ele alındığı festival yarın sona erecek - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal: - "Bu yapmış olduğumuz kültür ve tarih fuarında iki ülke arasında muhabbet açıyoruz. Böylece iki ülke arasında kültür ve tarih açısından bilmediğimiz soruları sorabiliriz ve öğrenebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Açeliler Topluluğu (IKAMAT) tarafından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" başladı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, öğrencilerinin tarih ve kültürle ilgili etkinlikler yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Endonezya arasındaki kültürel ve siyasi gelişmelerin tarihi sürecini anlatan İkbal, "Kültür bir insan mirasıdır. Çünkü insanların yaptığı şeyler kültürle bağlanıyor. Farklı kültürlerin ortak noktası vardır. Bu yapmış olduğumuz kültür ve tarih fuarında iki ülke arasında muhabbet açıyoruz. Böylece iki ülke arasında kültür ve tarih açısından bilmediğimiz soruları sorabiliriz ve öğrenebiliriz." diye konuştu.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar da üniversite olarak Güneydoğu Asya ülkelerindeki yüksek öğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmeye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Başar, Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 2015'te kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Asya ülkeleriyle olan kadim ve köklü geçmişimizi araştırmak ve günümüz ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla kurulan bu merkez, ülkemizde bu alanda bir ilk olmuştur. Merkezimiz özelinde gerçekleştirilen konferans, seminer, sempozyum, panel ve kültürel etkinliklerle bölgeyle kadim ilişkilerimiz vurgulanıyor, bölgenin Türk toplumunun içerisinde tanınırlığının artırılmasına da katkı sağlanıyor. Açe özelinde Endonezya'nın ülkemizde tanıtılmasına katkı sağlayacak olan bu güzel etkinliğin başarılı geçmesini temenni ediyorum."

- İki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ele alınıyor

Endonezya'nın turistik ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanında, Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi iş birliklerinin kazanımları üzerinde durulan festivalde, sergi, kitap fuarı, dans gösterileri, kermes gibi etkinliklerin yanında iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ele alındığı konferanslar da gerçekleştiriliyor.

Yarın sona erecek festivalde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yayınlarından çıkan "Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam Öncesi Dönemden 20. Yüzyıl Başlarına Kadar Açe Tarihi" kitabı da ele alınacak.

Açe ve Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkeleri üzerine çalışmalarını sürdüren Mehmet Özay'ın kaleme aldığı kitap, 16 ile 20. yüzyıllar arasında hüküm süren Açe Darüsselam Sultanlığı'nın Malay dünyası ve İslam coğrafyası açısından önemini farklı açılardan irdeliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

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