İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki Açeliler Topluluğu (IKAMAT) tarafından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" başladı.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, öğrencilerinin tarih ve kültürle ilgili etkinlikler yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Endonezya arasındaki kültürel ve siyasi gelişmelerin tarihi sürecini anlatan İkbal, "Kültür bir insan mirasıdır. Çünkü insanların yaptığı şeyler kültürle bağlanıyor. Farklı kültürlerin ortak noktası vardır. Bu yapmış olduğumuz kültür ve tarih fuarında iki ülke arasında muhabbet açıyoruz. Böylece iki ülke arasında kültür ve tarih açısından bilmediğimiz soruları sorabiliriz ve öğrenebiliriz." diye konuştu.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar da üniversite olarak Güneydoğu Asya ülkelerindeki yüksek öğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmeye ayrı bir önem verdiklerini söyledi.