Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna evsahipliği yapan Endonezya’da kamu denetçisi tarafından hazırlanan rapor, iş başvurularında yapılan ayrımcılığı ortaya koydu.

Ülke çapındaki 200 bin kamu görevi için milyonlarca adayın başvuru yaptığı bir süreçte bugün yayımlanan rapor; savunma ve ticaret bakanlıklarının yanı sıra Başsavcılığın da (AGO) iş ilanlarında adaylara karşı ayrımcılık yaptığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK 'SADECE NORMAL İNSANLAR BAŞVURABİLİR' DİYOR

Kamu denetçisi Ninik Rahayu AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanlığı, hamile kadınların herhangi bir işe başvurmasını yasaklarken, Başsavcılık ve Ticaret Bakanlığı da transseksüellere yasak getiriyor. Hatta Başsavcılık incitici bir ifade kullanarak ‘sadece normal insanlardan’ başvuru kabul edeceklerini söylüyor” dedi.

KADIN ÇALIŞANLAR DAVA AÇTI

“Sadece transseksüel olduğu gerekçesiyle bir kişinin iş başvurusunu yasaklamak kabul edilemez, bu insan haklarının ihlalidir” ifadelerini kullanan Rahayu, kamu kurumlarından işe alım politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

AGO Sözcüsü dün basına bir açıklama yaparak, kurumunun eşcinsel ve transseksüel adaylara yasak getirdiğini doğrulamıştı. AGO’nun internet sitesinde de, iş başvurusunda bulunacak adaylarda renk körü olmaması, ‘cinsel oryantasyon bozukluğu’ dahil olmak üzere fiziksel ve zihinsel bir engeli bulunmaması isteniyor.