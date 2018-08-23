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Endonezya, Malezya'dan tavuk ithalatını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

Endonezya, kuş gribi alarmı nedeniyle Malezya'dan tavuk ithalatını durdurma kararı aldı

Endonezya, Malezya'daki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine bu ülkeden tavuk ithalatını durdurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, Endonezya, Malezya'nın Sabah eyaletindeki Tamparuli kasabasında bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edilmesi üzerine tavuk ve diğer kümes hayvanları ithalatını durdurma kararı aldı.

Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı Genel Müdürü Hasan Nizam, kuş gribinin tespit edildiği tavuk çitliğinin faaliyet gösterdiği köyde, gerekli tüm adımların atıldığını ve kontrol altına alındığını Endonezyalı yetkililere bildireceklerini belirtti.

Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri de Malezya'dan tavuk ithalatını durduklarını açıklamıştı.

Sabah eyaletinde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanmış, 6 Ağustos'ta 10 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya kuş gribi Malezya tavuk

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