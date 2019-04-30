Başkent batıyor! Taşıma kararı alındı

Bakan Bambang Brodjonegoro, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun başkenti taşıma kararı aldığını açıkladı.

Sebebi; 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Cakarta'nın dünyanın en hızlı batan şehirlerinden biri olması.

Bakan yeni başkentin nerede olacağını açıklamasa da, devlet haber kanalı Borneo adasındaki Palangkaraya'nın en öncelikli seçenekler arasında olduğunu söylüyor.

Nisan ayındaki seçimleri yeniden kazanan Widodo, resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da devlet başkanı olarak bu kararı aldığını bakanı aracılığıyla duyurmuş oldu.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Endonezya 1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, başkentin değiştirilmesi gündemdeydi.

2016'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada trafiğin en kötü olduğu şehir Cakarta. Trafiğin bu durumu, ülke ekonomisini yılda yaklaşık 6,8 milyar dolar (40,460 milyar TL) zarara sokuyor.

Cakarta dışındaki belediyelere mali kaynak aktarımı ve siyasi güç verebilmek için, son iki yıldır hükümetin yetkiyi farklı bölgelere dağıtmaya çalıştığı bir program da yürürlükte.