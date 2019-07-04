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Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Endonezya Parlamentolararası İşbirliği Komitesi Başkanı Nurhayati Ali Assegaf ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bozkır, görüşmede yaptığı konuşmada, Endonezya'nın sadece Türkiye'nin dostu değil, bölgesel ve uluslararası platformda katkı sunabilecek bir partner olduğunu söyledi.

Stratejik ortak olarak görünen Endonezya ile aynı zamanda İslam dünyasında iş birliğini artırmak istediklerinin belirten Bozkır, "Endonezya ile ikili ticaret hacmimiz şu an 1.5 milyar dolar. Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı çerçevede 2023'de 10 milyar dolar hedefliyoruz." dedi.

Bozkır, Assegaf ile yapacağı görüşmede parlamentolar arasındaki ilişkilerin nasıl değiştirileceği yönünde görüş alışverişinde bulunacaklarını da ifade etti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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