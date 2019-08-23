Endonezya polisi ayrılık yanlısı göstericiyi vurdu

Endonezya polisi Batı Papua’nın Wamena kasabasında bugün gerçekleştirilen protestolar sırasında yaşanan çatışmada Papualı ayrılık yanlısı grubun bir üyesini öldürdü.

Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde öğrencilerin ve etnik ayrımcılığa karşı ayaklanan mahkumların Pazartesi günü başlayan protestoları büyüyerek devam ediyor. Polis sözcüsü Ahmad Kamal yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen protestolar sırasında çıkan çatışmada polisin Papualı ayrılık yanlısı grubun bir üyesini öldürdüğünü bildirdi. Kamal, polis ile Wamena kentindeki grubun 5 üyesi arasındaki çatışmada bir polis memuru ve bir sivilin de yaralandığını, silahlı çatışmanın sebebinin bilinmediğini söyledi.

Manokwari, Sorong ve Fakfak gibi Papua kasabalarında Pazartesi’den beri devam eden protestolarda, göstericilerin binaları ateşe verdiği görülmüştü. Yaşanan şiddet olaylarının ardından Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, önceki gün online platformlarda provokasyonları engellemek için eyalette internete erişimi engellemişti. Endonezya İletişim Bakanlığı Sözcüsü Ferdinandus Setu, “Bunlar, aldatmacaları engellemek ve en önemlisi insanların ırkçı nefreti kışkırtan mesajları paylaşmalarını önlemek için bir çaba” ifadelerini kullanarak erişim engelinin gerginliğin azalmasının ardından kaldırılabileceğini söylemişti. Gösterilerin yaşandığı bölgelere hükumet tarafından protestoların bastırılması için takviye polis ve askeri birlikler gönderilmişti.

Endonezya’nın Surabaya kentinde Cumartesi günü gerçekleştirilen bağımsızlık günü kutlamaları sırasında Endonezya bayrağına saygısızlık ettiği ve kutlamalara katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı.

Batı Papua’nın başkenti Manokwari’de ırkçı saldırıya uğradığı belirtilen binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası, araç ve iş yerleri ateşe verilmişti.

Salı günü, protestolar sırasında Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevi ateşe verilmiş ve en az 258 mahkum firar etmişti.

